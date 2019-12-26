تجديد حبس متهمين بخطف حقيبة أجنبية فى التجمع الخامس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس متهمين بخطف حقيبة بداخلها 800 دولار من مربية أطفال أجنبية في التجمع الخامس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكشفت تحقيقات النيابة أن البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من "آ. م"، 35 سنة، مربية أطفال، بأنها استقلت سيارة ميكروباص أجرة من منطقة رمسيس بقصد توصيلها لمحل سكنها بدائرة القسم، وعقب نزولها خطف قائد السيارة حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى 800 يورو ولاذ بالفرار.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة تحمل أرقام ق س ط 3946 ميكروباص أبيض اللون، قيادة "س. ش"، 33 سنة، سائق، وسابق اتهامه في القضية رقم 14834 لسنة 2017م السنطة بالغربية سرقة بالإكراه والمطلوب التنفيذ عليه في 5 أحكام حبس جزئي، ضرب، بإجمالي حبس سنتين، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.



وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم من ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى 600 يورو بمكان إخفائه، كما تم بإرشاده ضبط باقى المبلغ المستولي عليه 200 يورو لدى عميله سيئ النية "ب. م" صاحب قهوة، لقيام الأخير بتغييرهم إلى العملة المصرية، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتحقيق.