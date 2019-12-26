إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في سوهاج

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، منذ قليل، إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي الشهاينة والشرابلة بناحية أولاد سالم دائرة مركز دار السلام، بحضور عدد من القيادات الشعبية والأمنية على مستوى المحافظة.



وأقيم حفل إنهاء الخصومة الثأرية في سرادق كبيرة بذات الناحية، وأقسم الطرفان على إنهاء النزاع بينهما، وتوقف حرب الدم الدائرة، وتعاهدا على السلام، بعد القسم على القرآن الكريم بنبذ العنف بينهما.



يأتي ذلك في إطار خطة اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، لإنهاء الخصومات الثأرية على مستوى المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الوزارة في ذلك الشأن.