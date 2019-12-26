قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل مصطفى ماهر وأحمد صبري

قرّرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قبول استئناف النيابة العامة على إخلاء سبيل مصطفى ماهر، وأحمد صبري، في القضية رقم 741 لسنة 2019 أمن دولة عليا، لاتهامهما بالتحريض والاشتراك في أحداث تجمهر وعنف، وأمرت بتجديد حبسهما 45 يومًا على ذمة التحقيقات.



ووجّهت النيابة للمتهمين تهمًا بارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.



وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق حبس المتهم هيثم محمدين 15 يومًا في القضية رقم 741 لسنة 2019 أمن دولة عليا، لاتهامه بالتحريض والاشتراك في أحداث تجمهر وعنف.



ووجّهت النيابة للمتهم ارتكابه لجرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.