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مصر

الصحة: ضبط وإعدام 498 طن أغذية فاسدة فى البحيرة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:08 م
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت وزارة الصحة والسكان إعدام 500 كيلوجرام أغذية لتغيرها في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، خلال حملات شنها قطاع الطب الوقائي، ممثل في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، على عدد من المنشآت الغذائية بمحافظة البحيرة، خلال الفترة من 22 إلى 25 من ديسمبر الجاري.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وحصول العاملين بتلك المنشآت على الشهادات الصحية الواجب توافرها، مؤكدًا عدم تهاون الوزارة في الرقابة المستمرة والدورية لضمان سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أنه تم ضبط 497 طنًا و720 كيلوجرام أغذية مجهولة المصدر، عبارة عن "مخللات بها عفن ودون بيانات، وملح سياحات، وملح متحجر، ومكرونة بها فطريات ودون تاريخ إنتاج، وصفائح جبن منتفخة" لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال الفحص الظاهري لها، كما تم سحب 38 عينة أغذية متنوعة وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها المواصفات القياسية، خلال نفس الفترة السابق ذكرها.

وقال "عيد" إن الحملات مرت على 21 منشأة غذائية بمحافظة البحيرة للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، مشيرًا إلى أنه تمت التوصية بإيقاف تشغيل 18 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

من جانبها، أشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى أنه تم تحرير 81 محضر جنح صحية للمخالفات التي تم رصدها طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن.

وأكد المتحدث باسم وزراة الصحة أن الوزارة ماضية في شن حملاتها الرقابية على جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية، للتأكد من سلامة الغذاء، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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