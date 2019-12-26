سقوط أمطار غزيرة على محافظة بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة على عدة أحياء بالمدينة الساحلية، صاحبتها رياح متوسطة، وانخفاض شديد في درجات الحرارة.



وأكدت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان لها، أنه رغم سوء الأحوال الجوية إلا أن الموانئ تعمل بشكل طبيعي، ولم تتأثر حركة الملاحة داخل الموانئ، والعمل يسير بانتظام، لافتة إلى أنه بلغت سرعة الرياح اليوم 30 عقدة، وارتفاع الأمواج 3 أمتار.



بينما انتظم العمل بمرفق المعديات العابرة بين ضفتي قناة السويس "بورفؤاد - بورسعيد" والعكس، ويعمل كوبري النصر العائم بمنطقة الرسوة بصورة طبيعية، في الوقت الذي تكثف الأحياء جهودها لمواجهة أي تجمعات للأمطار بالشوارع.