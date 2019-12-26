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سياسي

البرلمان يكشف مديونية "المركزى للمحاسبات" للحكومة بـ190 مليون جنيه

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:04 م
جريدة الدستور
مني هيبة
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كشفت التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بشأن موقف المتأخرات الحكومية لدى الجهات الرسمية في الدولة خلال العام المالي 2019-2018، عن مفاجأة تتمثل في وجود الجهاز المركزي للمحاسبات، ضمن قائمة الجهات المدينة للحكومة والبالغ عددها نحو 27 جهة.

وكشف البيان التفصيلي للمتأخرات المستحقة لدى تلك الجهات، الوارد ضمن التقرير الذي ينفرد "الدستور" بصورة منه، عن حجم المتأخرات المستحقة لدى الجهاز حتى نهاية يونيو الماضي، موضحًا أنها بلغت نحو 190 مليونًا و602 ألف جنيه، وقد جاء هذا الإجمالي على بندين، الأول تحت عنوان "الجهاز المركزى للمحاسبات فرع (1)"، وبلغ رصيد متأخراته حتى يونيو الماضي نحو 93 مليونًا و9 آلاف جنيه، أما الثانى فجاء تحت عنوان "الجهاز المركزي للمحاسبات فرع (2)"، وبلغ رصيد متأخراته حتى ذات التاريخ نحو 97 مليونًا و593 ألف جنيه.

ووفقًا للتفاصيل التي وردت في البيان حول حجم أرصدة تلك المديونية خلال العامين الماليين 2019-2018 والسابق عليه، وقيمة الإضافات والاستبعادات التي طرأت عليها خلال العام، أوضح البيان أن إجمالي رصيد متأخرات الجهاز المركزي للمحاسبات فرع (1) بلغت في يونيو الماضي نحو 93 مليونًا و9 آلاف جنيه، مقابل 7 ملايين و896 ألف جنيه في نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 85 مليونًا و14 ألف جنيه.

ومن جهة أخرى، أوضح البيان جملة الإضافات التي طرأت على رصيد المتأخرات الواردة في شأن الفرع (1) خلال العام المالي الماضى، والمبالغ المسددة منها، مبينًا أن رصيد متأخرات الفرع شهدت إضافة قدرها نحو 89 مليونًا و634 ألف جنيه، سدد الجهاز منها نحو 4 ملايين و494 ألف جنيه.

أما الجهاز المركزي للمحاسبات فرع (2)، فقد بلغ إجمالي متأخراته حتى يونيو الماضي نحو 97 مليونًا و593 ألف جنيه، مقابل 82 مليونًا و255 ألف جنيه في نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 15 مليونًا و338 ألف جنيه.

فيما بلغت جملة الإضافات التي طرأت على رصيد متأخراته السابقة خلال العام المالي الماضى، نحو 42 مليونًا و766 ألف جنيه، سدد الجهاز منها نحو 9 ملايين و428 ألف جنيه.

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