"كاف" يكشف عن شعار ومسمى حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2019

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، عن الشعار والمسمى الجديد لحفل جوائز "الأفضل في أفريقيا لعام 2019".



وأعلن "كاف" أن المسمى الجديد سيكون "جوائز الكاف - بيك الباتروس 2019"، بجانب الشعار الخاص بالجائزة، والذي يتشكل من 5 أذرع بألوان القارة الأفريقية تحمل كرة بشعار الاتحاد الأفريقي، وهي الجائزة التي يحصل عليها الفائزون هذا العام.



ويقام حفل جوائز الأفضل في القارة السمراء يوم 7 يناير المقبل، في سهل حشيش بمدينة الغردقة بمشاركة نجوم كرة القدم في أفريقيا.



ويتنافس النجم المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز، على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.