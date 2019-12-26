"عياد" يتقدم بكشف حساب شهرى لأهالى مطروح

أعلن النائب صلاح عياد، عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، حصوله على عدد من الموافقات خلال نوفمبر الماضي، في عدد من الموضوعات المتعلقة بالمواطنين، سواء على صعيد المنظومة الصحية، الصرف الصحى، والتربية والتعليم.



وقال "عياد": تمت مناقشة طلب إحاطة بخصوص توقف الإنشاء للعديد من المدارس بمحافظة مطروح، وستكون للجنة التربية والتعليم زيارة لمحافظة مطروح قريبًا، للوقوف على الوضع على الطبيعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.



ولفت إلى أنه أثناء معاينة الأماكن المحددة لعمل محطات الصرف الصحى بقرى بنجر السكر، تمهيدًا لإنشاء شبكة الصرف الصحي بهذه القرى، تمت الموافقة على إنشاء محطات من أجل خدمة المواطنين والتخفيف عنهم، في واحدة من أبرز الخدمات الحيوية.



كما تمت الموافقة على تشغيل أتوبيس من الحمام إلى مركز مطروح بداية من أول يناير المقبل، بناءً على طلب مقدم من النائب لتشغيل أتوبيس غرب الدلتا لخط سير مدينة الحمام إلى مركز مطروح، بالإضافة إلى إيجاد حلول لمشكلة التأمين الصحي بمدينة الحمام بعد غياب هذه الخدمة عن أهالي المدينة منذ وقت طويل، حيث تم التعاقد مع طبيب لعمل الكشف اللازم للحالات المنتفعة، كما تم التعاقد مع مستشفى الحمام المركزي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحويل الحالات النادرة والتي ليس لها تخصص موجود للمستشفيات الأخرى، وكذلك توفير العلاج اللازم بالمستشفى وغير الموجود يتم صرفه من الصيدليات الخارجية.