تفاصيل تعرض أحمد داش لحادث

تعرض الفنان أحمد داش لحادث، وحرصت والدته على طمأنة جمهوره من خلال صفحتها الشخصية، عبر موقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "رضينا بقضاء الله وقدره، أحمد ابني عمل حادثة".



ووفقًا لما أعلنه بعض أقاربه، فإن أحمد داش لم يتعرض لإصابات بالغة، أو كدمات شديدة، وأنه بصحة جيدة، وقال "داش" في تصريحات صحفية: "اللهم لا أعتراض".



من المنتظر أن يقوم "داش" باستكمال ما كان يفعله، حيث يستعد للمشاركة في مسلسل "البرنس" للمخرج محمد سامي، وهو من بطولة محمد رمضان، المقرر عرضه في موسم رمضان 2020.



ولد الممثل الصاعد أحمد داش في 15 أكتوبر 2000، ودخل مجال الفن، من خلال الإعلانات، عن طريق مريم أبوعوف، ثم لمع نجمه بعد مشاركته في فيلم "لا مؤاخذة".



يذكر أن أحمد داش شارك في العديد من الأفلام أهمها: "كازابلانكا"، و"لا مؤاخذة"، و"اشتباك"، بجانب مجموعة من الأعمال الدرامية منها "طايع"، و"سابع جار"، و"الطوفان"، و"سقوط حر"، و"سرايا عابدين"، و"إمبراطورية مين"، كما شارك مع النجم محمد رمضان في مسلسل "زلزال".