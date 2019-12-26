الرئيس العراقى يكشف السبب الحقيقى وراء تقديم استقالته

كشف الرئيس العراقي، برهم صالح للبرلمان العراقي، عن سبب تقديم استقالته، مؤكدًا أن الاستقالة جاءت تفاديًا للإخلال بمبدأ دستوري.



كان الرئيس العراقي، برهم صالح، أعلن يوم الخميس، عن تقديم استقالته للبرلمان العراقي، وسط تصاعد التوترات في العراق.



وحسب وسائل إعلام عراقية، فقد اعتذر صالح عن تكليف أسعد العيداني، مرشح كتلة البناء، لرئاسة الحكومة العراقية، وذلك بناءً على رفض الشارع العراقي، والاحتجاجات الواسعة التي رفضت ترشح "العيداني".



وقال صالح للبرلمان العراقي، إن "مسئوليتي الوطنية في هذا الظرف تفرض علىّ الاستقالة"، مشيرًا إلى أن منصب رئيس الجمهورية يجب أن يستجيب لإرادة الشعب، لافتًا إلى أن الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يعبر عن إرادة الشعب.



واختتمت: "وصلتني عدة مخاطبات حول الكتلة الأكبر، والتي تناقض بعضها بعضًا"، مؤكدًا على اعتذار تكليف مرشح كتلة البناء.