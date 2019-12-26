صحيفة الشورى تكشف أدوات الإخوان لإطلاق الشائعات ونشر الفوضى

أفردت صحيفة الشورى، التي يترأس مجلس أمنائها والعضو المنتدب بها الإعلامى محمد فودة، في عددها الأسبوعي، مساحات كبيرة للحديث عن التغيير الوزاري الأخير.



وتحت عنوان ماذا بعد التغيير، تحدث "فودة" عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بأن تكون الأولوية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



وكتب "فودة": الشارع ينتظر أداءً حكوميا يتناسب مع خطى الرئيس ويحقق طموحات الشعب...عودة وزير الإعلام لضبط المشهد الإعلامي الذى يشكو منه الجميع، طموحات الشعب...عودة وزير الإعلام لضبط المشهد الإعلامي الذى يشكو منه الجميع



وفى صدر صفحتها الأولى عنونت "الشورى": 3 وزراء فى مهمة "تنويرية"



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