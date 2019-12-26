الإحصاء: استيراد أدوية بـ1.8 مليار دولار خلال 9 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من أدوية ومحضرات صيدلة ارتفعت إلى حدود 1.8 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019، مقابل 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 254.1 مليون دولار خلال عام.



ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه، إلى أن أدوات وأجهزة للطب والجراحة ارتفعت إلى 276.1 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من 2019، مقابل 215.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 60.5 مليون دولار خلال عام.



يشار إلى أن جملة واردات مصر من دول العالم قد تراجعت إلى 58.6 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، مقابل 60.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.7 مليار دولار خلال عام.