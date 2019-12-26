الرئيس العراقى برهم صالح يتقدم باستقالته للبرلمان

وبحسب بيان رسمي، فإن الرئيس العراقي يرفض تكليف مرشح كتلة مدعومة من إيران بتشكيل الحكومة، قائلا إنه من الأفضل له الاستقالة بدلا من تكليف شخص مرفوض من المتظاهرين بتشكيل الحكومة.

وتقدم رئيس وزراء البلاد، عادل عبد المهدي، باستقالته إلى برلمان العراق، على خلفية احتجاجات شعبية.

وتابع في تصريحات رسمية له:" حركة الاحتجاج تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية".