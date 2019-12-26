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الرئيس العراقى برهم صالح يتقدم باستقالته للبرلمان

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 02:23 م
برهم صالح
برهم صالح
هبه محمد
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تقدم الرئيس العراقي، برهم صالح، قبل قليل، اليوم الخميس، باستقالته للبرلمان، في نبأ عاجل نقلته فضائية "العربية".

واعتذر الرئيس العراقي، عن تكليف مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئاسة الحكومة العراقية.

وبحسب بيان رسمي، فإن الرئيس العراقي يرفض تكليف مرشح كتلة مدعومة من إيران بتشكيل الحكومة، قائلا إنه من الأفضل له الاستقالة بدلا من تكليف شخص مرفوض من المتظاهرين بتشكيل الحكومة.

وتقدم رئيس وزراء البلاد، عادل عبد المهدي، باستقالته إلى برلمان العراق، على خلفية احتجاجات شعبية.

وتابع في تصريحات رسمية له:" حركة الاحتجاج تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية".

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