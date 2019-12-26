الاستعلام عن حالة سائق طعنه 3 أشخاص لسرقته في السلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الخميس، بالاستعلام عن حالة سائق طعنه 3 أشخاص بسلاح أبيض لسرقته، في السلام.



وكانت قد أمرت النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالشروع في قتل سائق بهدف سرقة سيارته.



واعترف المتهمون أمام النيابة بشروعهم في قتل السائق بهدف سرقة سيارته مستخدمين الأسلحة البيضاء، وأقروا بتعديهم عليه بالأسلحة البيضاء عندما حاول مقاومتهم.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من مستشفى السلام، يفيد بوصول "ع. ح" سائق، مصابا بطعنتين، وبالانتقال والفحص تبين قيام 3 عاطلين بمهاجمته بغرض سرقة سيارته.



بإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان السيارة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.