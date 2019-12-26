المشدد 7 سنوات لـ7 متهمين بسرقة سيارة بالإكراه في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة 8 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات والمواطنين بدائرة قسم البساتين، بالسجن المشدد 7 سنوات لـ7 متهمين، ومعاقبة الثامن بالسجن المشدد 3 سنوات.



وكشفت تحقيقات النيابة عن سرقة المتهمين "هانى. ه"، محبوس، 32 عامًا، عامل، "وأيمن. م"، 36 عامًا، محبوس، مراقب جودة فى شركة قطاع خاص، "وجمعة. س" 29 عامًا، عامل، وشقيقه "عياد" 33 عامًا، محبوس، عامل، "وجمعة. س" 40 عامًا، محبوس، عامل، و"سالم. س"، 31 عامًا، محبوس، عامل، وشقيقه "موسى" 35 عامًا، عامل، سيارة المجني عليه "سعيد. م"، و2 هاتف محمول ومبالغ مالية من المجني عليهما "محمد عبدالمنعم محمد عبدالقادر، ومحمد عبد الله معوض عبد الله"، بالإكراه الواقع عليهما بالطريق العام.



وأضافت التحقيقات، أن المتهمين اعترضوا طريق السيارة بسيارة خاصتهم مشهرين في وجههما أسلحة نارية "بندقية آلية – طبنجات"، وأطلقوا الأعيرة النارية صوبهم وفي الهواء مما بث الخوف في نفسيهما وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من شل مقاومتهما لهم والاستيلاء على المنقولات.