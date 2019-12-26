شيخ الأزهر للبابا تواضروس: كل الأديان تتكلم عن المحبة

هنأ شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريركا الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد.



وقال شيخ الأزهر، خلال كلمته: نحن ننتظر كل عام لنأتي لقداسة البابا لنقدم خالص التهنئة بميلاد السيد المسيح عليه السلام، ولنتبادل المحبة والسلام كما قال قداسته، وهذا ذكرني بما ذكر في القرآن الكريم عن السيد المسيح والسيدة مريم.



وتابع: الخلق كلهم خلقوا من مقام المحبة فهي أصل الكون، فكل شئ خلق زوجين وكل منهم يحن ويحب الآخر، ولكن في بعض الأحيان الإنسان هو الذي يشوه هذا المعني.



وتابع: أن كل الأديان تتكلم عن المحبة والمودة وعند تشريحهم للطبيعة الإنسانية يتكلمون عن المحبة والمودة والتي منها يرتقي الإنسان إلى مستويات عليا في التقرب من الله، والحب كما قال قداسته ليس بالكلام ولكنه بالأفعال ويجب أن يكون حب مبني علي العقل والتفكير فهذا تبنى عليه الأسرة السليمة.



واختتم شيخ الأزهر كلمته، قائلا: أود أن أشكر قداسته على حفاوة استقباله فنحن نعيش معا أجواء الحب والفرحة.



