انسيابية بحركة الطيران في برج العرب رغم سوء الطقس

صرح مصدر مسئول بالشركة المصرية للمطارات، بانتظام الحركة الركابية والجوية بمطار برج العرب، رغم سوء الأحوال الجوية التي تشهدها محافظة الإسكندرية، خلال الفترة الحالية، مؤكدًا عدم تلقي برج المراقبة الجوية أى إخطارات من جانب قادة الطائرات تفيد بإلغاء أو تأجيل إقلاع أو هبوط أو تحويل مسار طائراتهم.



وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مطار برج العرب يشهد خلال تلك الأيام موجة طقس سيئة للغاية، حيث تهبط الأمطار بغزارة مصحوبة بعواصف رملية ورعدية، لكنها لم تؤثر على سير حركة الطيران بالمطار.



وأشار المصدر، إلى أن سلطات مطار برج العرب الدولي أعلنت حالة الاستنفار والطوارئ القصوى استعدادًا للطقس السيئ، حيث تم التنبيه على جميع العاملين بالمهبط بضروة ارتداء الملابس الفوسفورية والتواجد بمواقع العمل وسير السيارات ببطء، منعًا لحدوث أى مشكلات تؤثر على سير حركة الطائرات بمهبط المطار.