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عالم

خلاف تركى روسى جديد.. واتهامات بتستر أردوغان على إرهابيين

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 02:11 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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كشفت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، في تقرير لها نقلته صحيفة "زمان" التركية، عن وجود خلافات كبيرة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت الصحيفة، إن الخلافات زادت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث يدعم كل منهما فصيلًا مختلفًا في سوريا وليبيا.

وتابعت أن آخر الخلافات، هو تستر تركيا على 3 إرهابيين مطلوبين في روسيا وترفض تسليمهم، اثنان منهم وهم رستم كاسابوف، وإلنور زاجدولين، على قائمة المطلوبين دوليًا، والثالث رافائيل مينجلييف تبحث عنه المخابرات الروسية.

وأضافت أن رافائيل يعمل في قطاع الإنشاءات بإحدى القرى العثمانية التابعة لمدينة أسكي شهير، أما زاجدولين فيعمل في تربية الحيوانات والوساطة، بينما يقيم كاسابوف بالقرب منه.

وأوضحت أن الإرهابيين الثلاثة متهمون بالمشاركة في عدد من العمليات الإرهابية، في كل من روسيا وأفغانستان وسوريا.

وأشارت إلى أن جهاز المخابرات التركي لديه علاقات قوية مع عناصر تنظيم داعش، وعدد آخر من التنظيمات الإرهابية الموجودة في المنطقة.

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