تأجيل محاكمة متهمين بتسريب البترول في البحيرة

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الخميس، تأجيل جلسات محاكمة 10 متهمين في واقعة تسريب المواد البترولية وإتلاف خط أنابيب البترول بعزبة المواسير التابعة لمركز إيتاى البارود، التي راح ضحيتها 9 وفيات و11 مصابًا بحروق مزمنة، لجلسة 27 يناير المقبل؛ تنفيذًا لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين في القصية.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس، ومحمد المر وسكرتارية حسني عبدالحليم، وبحضور المستشارين محمد هراس وأسامة فودة، ممثلي النيابة العامة.



وأنكر المتهمون الذين حضروا الجلسة وهم "فتحي. ع. ش، محمد. ر. ع، محمد.ع. ر، محمد. ف. إ، أحمد. ت. ش، أحمد. ر. ا، مصطفى. ف. م، سعيد.ع. ع"، ارتكاب الواقعة.



وطالب محامي المدعي بالحق المدني عن شركة أنابيب البترول بطنطا، ادعاء 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.



وشهد محيط المحكمة، إجراءات أمنية مشددة، بإشراف اللواء محمد عمار، مساعد مدير أمن البحيرة، والعميد أحمد لطفى، رئيس المباحث الجنائية.



كان النائب العام، أحال 10 متهمين للمحاكمة الجنائية في واقعة حريق "إيتاي البارود" في البحيرة؛ لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من الموارد البترولية المارة به، مما أدى إلى وفاة وإصابة أشخاص جراء جرائمهم.



كان مركز إيتاي البارود، تلقى في 21 نوفمبر الماضي، بلاغًا من فرد أمن إداري بشركة يفيد بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول "دمنهور طنطا" اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة بزمام قرية المواسير بدائرة المركز ملك مزارع، 65 سنة، مقيم بذات القرية.



وتبين وجود كلبس "محبس" مثبت بالأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول في إصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده ونتج عنه وفاة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين.



تم تشكيل فريق بحث، أسفرت جهوده برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن البحيرة عن تحديد مرتكبي واقعة سرقة المواد البترولية من الخط، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتتولي التحقيقات.