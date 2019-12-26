قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، تجديد حبس مودة العقباوي، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 5315 لسنة 2019، لاتهامها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.



ووجهت النيابة للمتهمة تهم الانضمام لجماعة محظورة لتعطيل العمل بالدستور، ومن شأنها تنظيم الأعمال التخريبية، كما وجهت النيابة للمتهمة حيازة منشورات تحريضية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.