ضبط 29 سائقًا لتعاطيهم مواد مخدرة أثناء القيادة
الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:54 م
نجلاء رفاعيطباعة
نظمت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أي حوادث مرورية.
أسفرت الحملات المرورية - خلال 24 ساعة - عن إجراء تحليل طبي لـ230 سائقًا، وإثبات تعاطي 29 سائقًا المواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
أسفرت الحملات المرورية - خلال 24 ساعة - عن إجراء تحليل طبي لـ230 سائقًا، وإثبات تعاطي 29 سائقًا المواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.