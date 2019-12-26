ضبط 29 سائقًا لتعاطيهم مواد مخدرة أثناء القيادة

نظمت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أي حوادث مرورية.



أسفرت الحملات المرورية - خلال 24 ساعة - عن إجراء تحليل طبي لـ230 سائقًا، وإثبات تعاطي 29 سائقًا المواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.



