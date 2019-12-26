براءة محمد الباز من نشر أخبار كاذبة تخص الهارب أيمن نور

قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار عصام الدين البدوي، وأمانة سر مصطفى رشدي الشاذلي، في جلستها العلنية، اليوم الخميس، ببراءة الإعلامى محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، من تهمة إشاعة أخبار كاذبة تخص الهارب أيمن نور.



وكان الهارب أيمن نور أقام- في وقتِ سابق- الجنحة الرقمية ١٩٦٤٨ لسنة ٢٠١٩ جنح الدقي، تحت دعوى نشر الدكتور محمد الباز مقالًا يحمل في طياته- من وجهة نظره- عبارات تفيد السب والقذف وإذاعة أخبار كاذبة في جانبه.