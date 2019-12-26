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سياسي

بالأرقام.. التفاصيل الكاملة لمديونيات الحكومة لدى الجهات الرسمية (خاص)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:50 م
جريدة الدستور
مني هيبة
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كشفت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، في تقريرها العام بشأن فحص الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2019-2018، الذي تنفرد "الدستور" بصورة منه، عن حجم مديونيات الحكومة لدى الجهات الرسمية في الدولة، والبالغ عددها 27 جهة، مبينًا أن مديونياتها في نهاية يونيو الماضي قدرت بنحو 362 مليارًا و640 مليون جنيه، مقابل 297 مليارًا و682 مليون جنيه في نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 64 مليارًا و957 مليون جنيه.

وأظهر التقرير، حجم الزيادة والنقص التي طرأت على أرصدة متأخرات تلك الجهات مقارنة بين حجمها خلال العامين الماليين الماضيين، ووفقًا للبيان المصاحب للتقرير، احتلت مصلحة الضرائب العامة قائمة الجهات التي شهدت أرصدتها تزايدًا ملحوظًا خلال العام الماضي، بزيادة قدرها نحو 47 مليارًا و666 مليون جنيه، تلتها متأخرات المحاكم بقيمة 14 مليارًا و234 مليون جنيه، ثم مصلحة الجمارك بقيمة 4 مليارات و883 مليون جنيه، تعقبها ضرائب القيمة المضافة بنحو 3 مليارات و246 مليون جنيه، ومتأخرات الضرائب العقارية بقيمة 494 مليون جنيه.

وعلى الجانب الآخر، حققت بعض الجهات نقصًا ملحوظًا في أرصدة متأخراتها، إذ انخفض رصيد متأخرات مصلحة الري بقيمة 496 مليون جنيه، حيث بلغت جملة متأخراتها نهاية يونيو الماضي نحو 399 مليونًا و656 ألف جنيه، مقابل 895 مليونًا و790 ألف جنيه في يونيو 2018.

فيما جاء ديوان عام وزارة التربية والتعليم، في المرتبة الثانية، إذ انخفض رصيد متأخراتها بقيمة قدرها 41 مليونًا و700 ألف جنيه، تلتها مستشفى رمد الأزهر، وشهد رصيد متأخراتها نقصًا قدره 12 مليون جنيه، ما أسفر عن انخفاض إجمالي المتأخرات المتبقية عليها إلى نحو 586 ألف جنيه.

وفي ذات الإطار، انخفض رصيد متأخرات مستشفى الحسين الجامعي حتى يونيو الماضي بنحو 6.5 مليون جنيه، يليه رصيد الحسابات المركزية التابعة لوزارة المالية بنحو 6 ملايين و76 ألف جنيه، ثم دار الإفتاء بنحو 4 ملايين و600 ألف جنيه.

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