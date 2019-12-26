12.25% نسبة التصويت فى انتخابات حزب الليكود

بلغت نسبة التصويت في انتخابات حزب الليكود الإسرائيلي 12.25% حتى ظهر اليوم، بواقع تصويت 14 ألفًا و211 عضوًا في الحزب، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.



ويجري حزب الليكود، اليوم الخميس، انتخابات داخلية على منصب رئاسة الحزب، وهي المرة الأولى التي تتم فيها هذه الانتخابات منذ عام 2014، ويحق لأكثر من 116 ألف عضو بالحزب التصويت فيها، فيما يستمر تصويت اليوم حتى الساعة الحادية عشرة مساء.



وتعقد الانتخابات وسط منافسة شرسة بين بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته والزعيم الحالي للحزب، ومنافسه جدعون ساعر، وسط توقعات إسرائيلية بفوز بنيامين، وبأن جدعون فرصته ضعيفة في الحصول على الأغلبية لرئاسة الحزب، وأنه لن يتعدى نسبة الـ25%.