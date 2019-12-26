مدبولي يعتمد تنفيذ المشروعات بالإسناد بالأمر المباشر

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتماد القرارات والتوصيات، الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 18-12-2019، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لـ30 مشروعًا، وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.



ووافق مجلس النواب في 2008 على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الذي وافق مجلس النواب عليه من حيث المبدأ، بعد أن استقر على المسمى النهائي للقانون «قانون تنظيم التعاقدات العامة»؛ ليكون أشمل وأعم بسبب التطورات التي طرأت على آليات التعاقدات، ويتكون مشروع القانون من 3 مواد إصدار و102 مادة موضوعية.



وحدد مشروع القانون الحالات التي يجوز فيها تعاقد الجهات الحكومية مع الموردين بطريقة الاتفاق المباشر، كما وضع ضوابط لتلك الحالات.