الحكومة توافق على توريد 1300 عربة سكة حديد بـ1.16 مليار يورو

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد الروسي.



وتبلغ قيمة الاتفاقية مليارا و16 مليونا و50 ألف يورو، وموقعة بتاريخ 12 ديسمبر 2019.