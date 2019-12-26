مصرع شخص صعقًا بالكهرباء في كفر الشيخ

لقى شخص مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم الخميس، أثناء تواجده أعلى منزله خلال سقوط الأمطار، بمركز قلين، في كفر الشيخ، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة منذ يومين.



تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قلين، يفيد بوصول "إ. ع. ا. م" 55 عامًا، جثة هامدة إلى مستشفى قلين المركزي، نتيجة إصابته بصعق كهربائى، وتم إيداع جثمانه مشرحة المستشفى.



على الفور، انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، وبسؤال أهله تبين أنه كان متواجدًا أعلى سطح منزله، وتعرض للصعق الكهربائى نتيجة الأمطار وملامسته الكهرباء عن طريق الخطأ.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة، التي تولت التحقيقات.