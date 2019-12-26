الوزراء يوافق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى مع الصين

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 23-11-2019.



ووفقًا للاتفاقية، تقدم الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية منحة لا تُرد بمبلغ إجمالي قدره 300 مليون يوان صيني، بحيث تستخدم هذه المنحة في تنفيذ مشروعات يتفق عليها الجانبان.

