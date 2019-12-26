مدبولي يوافق على طلب التجارة والصناعة لصالح ميناءى دمياط وبورسعيد

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب وزارة التجارة والصناعة بشأن قيام مصلحة الكيمياء بشراء أجهزة علمية ومعملية لفرعي المصلحة بميناءى دمياط وبورسعيد.



وتأتي الاتفاقية نظرًا لأهمية تجهيز فرعي مصلحة الكيمياء بالميناءين، إلى جانب توفير الأجهزة المطلوبة لخدمة العملاء بالميناءين ولخدمة الصادرات لإفريقيا، وكذا لخدمة محور تنمية قناة السويس والمناطق والتجمعات الصناعية اللوجستية بالمحور، ومدينة الأثاث بدمياط، وذلك بالنظر لدخول هذه الموانئ ضمن المرحلة الأولى للمراكز اللوجستية للنافذة القومية الواحدة لمصلحة الجمارك.

