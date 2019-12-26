الحكومة توافق على تأسيس شركة لمنح علامة "الذبح الحلال"

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على الترخيص لكل من وزارتي الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمساهمة في تأسيس شركة لمنح علامة "الذبح الحلال".



يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على المشاركة الفعالة في هذه الصناعة، وما تشهده من اتساع في حجمها في الوقت الراهن، والمردود الكبير المحتمل لتعظيم حصة مصر فيها.