التضامن: تدريب 9 آلاف من مكلفى الخدمة العامة يناير المقبل
الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:15 م
ولاء جمالطباعة
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيصل عدد مكلفي الخدمة العامة الذين سيتم تدريبهم على مشروع "مودة" للحد من معدلات الطلاق إلى نحو 9 آلاف شاب وفتاة، خلال يناير المقبل.
وأضافت الوزارة في تصريحات، اليوم الخميس، أنه تم تدريب ما يقرب من 3 آلاف شاب وفتاة من مكلفي الخدمة العامة منذ انطلاق البرنامج في منتصف العام الجاري وحتى الآن.
وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف الشباب في سن الزواج، وهي الفئة العمرية من 18 إلى 25 عامًا، كما يستهدف طلاب الجامعات والمعاهد العليا، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ دليل المبادرة مع 75 ألف طالب وطالبة في 5 جامعات "القاهرة، عين شمس، حلوان، الإسكندرية، وبورسعيد" في 3 محافظات "القاهرة، بورسعيد، والإسكندرية" باعتبارها المحافظات الأعلى في معدلات الطلاق و30 ألف شاب من المجندين.
وأضافت الوزارة في تصريحات، اليوم الخميس، أنه تم تدريب ما يقرب من 3 آلاف شاب وفتاة من مكلفي الخدمة العامة منذ انطلاق البرنامج في منتصف العام الجاري وحتى الآن.
وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف الشباب في سن الزواج، وهي الفئة العمرية من 18 إلى 25 عامًا، كما يستهدف طلاب الجامعات والمعاهد العليا، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ دليل المبادرة مع 75 ألف طالب وطالبة في 5 جامعات "القاهرة، عين شمس، حلوان، الإسكندرية، وبورسعيد" في 3 محافظات "القاهرة، بورسعيد، والإسكندرية" باعتبارها المحافظات الأعلى في معدلات الطلاق و30 ألف شاب من المجندين.