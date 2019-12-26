التضامن: تدريب 9 آلاف من مكلفى الخدمة العامة يناير المقبل

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيصل عدد مكلفي الخدمة العامة الذين سيتم تدريبهم على مشروع "مودة" للحد من معدلات الطلاق إلى نحو 9 آلاف شاب وفتاة، خلال يناير المقبل.



وأضافت الوزارة في تصريحات، اليوم الخميس، أنه تم تدريب ما يقرب من 3 آلاف شاب وفتاة من مكلفي الخدمة العامة منذ انطلاق البرنامج في منتصف العام الجاري وحتى الآن.



وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف الشباب في سن الزواج، وهي الفئة العمرية من ‪18‬ إلى ‪25‬ عامًا، كما يستهدف طلاب الجامعات والمعاهد العليا، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ دليل المبادرة مع ‪75‬ ألف طالب وطالبة في ‪5‬ جامعات‪ ‬"القاهرة، عين شمس، حلوان، الإسكندرية، وبورسعيد" في 3 محافظات "القاهرة، بورسعيد، والإسكندرية" باعتبارها المحافظات الأعلى في معدلات الطلاق و‪30‬ ألف شاب من المجندين.