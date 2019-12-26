مصدر ملاحى: انتظام حركة الطيران بالمطارات رغم سوء الطقس

صرح مصدر مسئول بشركة الملاحة الجوية، بأن الرحلات الجوية والدولية الداخلية بكل المطارات المدنية التابعة لوزارة الطيران المدنى، منتظمة رغم سوء الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظات خلال تلك الأيام، حيث لم يتلق مركز الملاحة أى إخطارات من جانب قادة الطائرات بإلغاء هبوط أو إقلاع أو تحويل مسار طائراتهم للهبوط بمطارات أخرى.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مركز عمليات الملاحة الجوية أعلن حالة الطوارئ، تزامنًا مع سوء الأحوال الجوية التى تمر بها البلاد خلال الوقت الراهن، والتنسيق مع كل القطاعات بالمطارات التابعة لوزارة الطيران المدنى لانسيابية الحركة الجوية بتلك المطارات.