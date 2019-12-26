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محافظات

دمياط تستعد لتصدير الأثاث إلى أمريكا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:09 م
جريدة الدستور
حسام فهمي
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قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن شركة مدينة دمياط للأثاث أبرمت اتفاقًا مع مستثمرين أمريكيين لتصدير منتجات بقيمة 100 مليون جنيه، مقسمة على شحنات تبدأ أول 4 شحنات تصديرية، خلال الشهر المقبل، بعد أن قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المدينة رسميًا خلال الشهر المنقضي.

يذكر أن المدينة تبلغ مساحتها 331 فدانًا، ومن المخطط أن تضم 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة، وحوالى 150 مصنعا، ومركزا تكنولوجيا لإعداد الدراسات التسويقية لمصنعي الأثاث واختباره قبل تصديره، إضافة إلى قاعات مخصصة للمعارض وفنادق ومجمع للخدمات الحكومية والإدارية ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية، ومن المتوقع الانتهاء من جميع المراحل التنفيذية للمشروع، بما في ذلك الإنشاءات والتخصيص، بحلول عام 2022.

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