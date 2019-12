آخرها البرازيلي.. أفلام عن المسيح أثارت غضب المسيحيين

ضجة كبيرة أثارها فيلم "The First Temptation of Christ" الذي يجسد حياة السيد المسيح، حيث صوّر الفيلم السيد المسيح على أنه مثلي الجنس، كما أظهر السيدة مريم بأنها تتعاطى الماريجوانا، الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا خاصة أن شبكة "نتفليكس" تعمدت عرض الفيلم قبل 3 أيام من عيد الميلاد المجيد، ولم يكن هذا الفيلم الأول من نوعه الذي يثير الجدل عن حياة المسيح، بل سبقته أفلام كثيرة.



أفلام أخرى عن السيد المسيح



- فيلم "حياة وآلام يسوع المسيح" عام 1905، وهو فيلم صامت نال إعجاب الكثير من المسيحيين.

- فيلم "من المهد إلى الصليب" عام 1912.

- فيلم "ملك الملوك" عام 1927 الذى أعيد إنتاجه عام 1961.

- فيلم "الرداء" عام 1953.

- فيلم "يسوع الناصرى" عام 1977.

- فيلم "يسوع مونتريال" عام 1989.

- فيلم "صانع المعجزات" عام 2000.

- فيلم "آلام المسيح" عام 2004.

- فيلم "قصة المهد" عام 2006.



كما أن هناك أفلامًا كثيرة أثارت الجدل عن حياة المسيح وأغلبها قوبل بالرفض، فهناك فيلم "الإغواء الأخير للمسيح" الذى أنتج عام 1988، تناول العلاقة بين عيسى ومريم، وفيلم "المسيح سوبر ستار" الذي تم منعه فى روسيا بعد حملة من قبل الأساقفة الأرثوذكس، لأنه إهانة للمسيحيين المؤمنين، وكان هذا الفيلم من أكثر الأفلام التى قوبلت باحتجاجات كبيرة فى العالم المسيحى، حيث باع الفيلم سبعة ملايين نسخة، ووزع فى 41 دولة.



أما فيلم "زومبى مسيح" عام 2007 للمخرج ستيف ميللر، تناول المسيح عندما يعود إلى الحياة مرة أخرى فيكون كالموتى الأحياء الذين يطلق عليهم اسم "زومبى" ويبدأ فى إيذاء الناس.