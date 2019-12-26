مصرع 6 وإصابة 5 في حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بأسيوط

لقى 6 أطفال مصرعهم بينما أصيب 5 آخرون من طلاب مدرسة، إثر انقلاب سيارة كانت تقلهم في ترعة بمركز البداري بأسيوط.



تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مركز شرطة البداري، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة كانت تقل طلاب مدرسة في ترعة.



انتقل ضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة رقم 492 ي. و. ص ملاكي، في ترعة الهريدي بطريق النواورة بدائرة مركز البداري.



ونتج عن الحادث وفاة "حسن. أ. ا" قائد السيارة، و5 أطفال، وإصابة 5 آخرين بإصابات متفرقة، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى البداري المركزي.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.