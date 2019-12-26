الحكومة توافق على تمويل ثانٍ لطريق بجنوب سيناء بـ25 مليون دينار كويتى

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية تمويل ثانٍ بمبلغ 25 مليون دينار كويتي؛ وذلك لتمويل مشروع طريق عرضي 4 "ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء".



وتم تعديل اتفاقية التمويل الأول بتاريخ 13-3-2018 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 23-11-2019 بمبلغ 17 مليونًا و500 ألف دينار كويتي، بحيث يدمج التمويلان الأول والثاني معًا بغرض تمويل مشروع الطريق.



ويهدف مشروع الطريق العرضي 4 إلى تكامل شبكة الطرق في شبه جزيرة سيناء، ورفع مستوى سلامة استخدامها، وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال، مما يسهم في خدمة جهود التنمية في منطقة المشروع، فضلًا عن زيادة فرص العمل، وتيسير الحصول على الخدمات التعليمية والصحية للسكان.



كما يهدف المشروع إلى خدمة حركة التجارة بين ميناء العريش البحري ومناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، فضلًا عن خدمة الحركة التجارية بين منفذ العوجة البري ومناطق شمال سيناء.