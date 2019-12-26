ضبط عاطلين أثناء ترويجهما مواد مخدرة بالبساتين ودار السلام

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي، مدير أمن العاصمة، فى القبض على عاطلين لاتجارهما فى المواد المخدرة في البساتين ودار السلام.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا بتمكن قوة أمنية من مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط "محمد. س.ع"، 34 سنة، عاطل، مقيم في البساتين، وسابق اتهامه في 3 قضايا، آخرها 6639 لسنة 2016م عابدين "إحداث عاهة"، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 500 جرام، مبلغ مالي 2100 جنيه، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.



كما تمكن المقدم أحمد إبراهيم محمد، الضابط بذات الجهة وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "عراقي. م. ع"، 39 سنة، عاطل، مقيم في دار السلام، وسابق اتهامه في 6 قضايا، آخرها 4 لسنة 2015م الدرب الأحمر "مخدرات" أثناء وجوده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 135 جرامًا، مبلغ مالي 1150 جنيهًا، وهاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة.