مصر للطيران للشحن الجوى تجرى تجربة طوارئ بمطار القاهرة

صرحت مصادر مسئولة بشركة مصر للطيران للشحن الجوى، بأن الشركة أجرت، اليوم الخميس، تجربة طوارئ موسعة للتدريب على إخلاء مبنى البضائع، للوقوف على الاستعداد لمواجهة الأزمات الطارئة، وذلك تنفيذًا لتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" التي تجرى كل عامين.



وأضافت أنه تم إجراء تجربة طوارئ تدريبية على خطة الطوارئ وإدارة الأزمات والمعتمدة لشركة مصر للطيران للشحن الجوي، حيث شملت تجربة إخلاء شاملة لمجمع البضائع متضمنة المبنى المطور، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الخميس.



وأشارت إلى أن هذه التجربة تهدف لتدريب العاملين على طرق التصرف المثلى حال حدوث طارئ، وكيفية إدارة الأزمة ومواجهة الحالات والأحداث الطارئة بكفاءة، وقياس مدى قدرة الأفراد على التعامل وتوفير وسائل الوقاية لهم للمحافظة على الأرواح والممتلكات حالة وقوع حادث فعلى.



وأضافت أن التدريب يهدف أيضا إلى التنسيق بين الجهات المختلفة، من خلال تحديد أدوار كل جهة، والاتفاق عليها، وتدريب العاملين على الخروج بطريقة منظمة، من خلال تدريب فرق منظمة للسيطرة على الأوضاع الطارئة، وتأمين العاملين، وتحديد مسبق لنقاط التجمع.