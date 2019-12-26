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حوادث

انتهاء الاستعدادات الأمنية لمباراة الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:04 م
جريدة الدستور
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أنهت الجهات المعنية استعداداتها للمباراة المرتقبة بين النادي الأهلي المصري وبلاتينيوم الزيمبابوي، في دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها السبت المقبل، في التاسعة مساءً، على ستاد الأهلي "السلام".

"مطمنين على المباراة فى وجود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة التي تؤمن المباراة بعد نجاحها في تأمين البطولتين الإفريقيتين بالقاهرة"، هكذا تحدث مسئولو الكاف عقب زيارتهم اليوم الخميس، لاستاد السلام للاطلاع على التجهيزات الأخيرة للمباراة، حيث أعرب "حسام الأمين" مراقب أمن المباراة من الكاف، و"عبدالله كيديا" مراقب عام المباراة من الكاف عن تقديرهم جهود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة.

وعن تأمين المباراة، قال اللواء هشام زيد، مسئول الاستادات بالمنطقة المركزية بالشركة الإفريقية للأمن والحراسة، إنه تم الانتهاء من الاستعدادات لتأمين المباراة، من خلال وجود بوابات إلكترونية وأجهزة حديثة، وإجراء عمليات التفتيش على مراحل وتسهيل دخول الجمهور في أسرع وقت.

وأضاف "زيد" أنه يوجد عدد من البوابات للاستاد، حيث تخصص الأولى للإعلاميين، والرابعة لـ"الأولى يمين وشمال"، وباب "1" للإعلاميين والضيوف vip، والرابعة "للأولى يمين وشمال"، والخامسة للأولى يمين وشمال أيضًا والرابعة كذلك، والخامسة للثلاثة يمين، والسادسة المواجهة للضيوف، حيث من المقرر حضور نحو 500 مشجع للفريق الضيف.

وأوضح "زيد" أن هدفنا خلق مناخ طيب للأسر المصرية التي تحضر للاستاد لحضور المباراة، وحراسة فرحة المصريين في المدرجات، آملين أن تخرج المباراة بشكل يليق بسمعة الرياضة المصرية.

وكان محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادي الأهلي، أكد أن الجهات الأمنية وافقت بشكل رسمي على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلى وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي.

يذكر أن الأهلي يمتلك 3 نقاط بالمركز الثانى بترتيب المجموعة بالتساوى مع الهلال السوداني، بينما يتزيل بلاتينيوم ترتيب المجموعة بدون نقاط، ويتصدر النجم الساحلى التونسى الترتيب بـ6 نقاط.

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