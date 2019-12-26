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وقف مسيرات العودة الفلسطينية لمدة 3 أشهر

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:02 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت الهيئة العليا لمسيرات العودة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، عن وقف المسيرات التي تتم قرب الحدود مع إسرائيل لثلاثة أشهر ومن ثم تحويلها لتظاهرات شهرية.

وقالت الهيئة، في مؤتمر صحفي في غزة، إنها أقرت برنامجًا للمسيرات للعام 2020 بآليات جديدة، تتضمن تنظيمها شهريًا وفي المناسبات الوطنية البارزة اعتبارًا من 30 مارس المقبل.

وأوضحت الهيئة أنه حتى الموعد المذكور "سيتم استثمار الفترة الزمنية لتشكيل حالة استعداد عالية لإبراز الذكرى السنوية الثانية لمسيرات العودة وإحياء يوم الأرض الفلسطينية".

وأضافت أن قرارها "يقدر موقف الجماهير وحاجتها الماسة إلى بضعة أشهر لاستراحة محارب بعد المجهود الكبير المبذول لها على مدار الأشهر الماضية".

وأكدت الهيئة على "استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقيق أهدافها الآنية والاستراتيجية، ووفقًا لبرنامج متطور مرتبط بتطوير وتقييم أداء المسيرات".

ومن المقرر أن يتم غدًا تنظيم آخر جمعة من مسيرات العودة للعام الجاري، على أن يتم وقف المسيرات حتى نهاية مارس، حسب ما أعلن المسئولون في الهيئة المكونة من عدة فصائل فلسطينية، أبرزها حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وانطلقت مسيرات العودة على أطراف شرق قطاع غزة في 30 مارس 2018 وقتل فيها أكثر من 300 فلسطيني، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ منتصف عام.2007

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