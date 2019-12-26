ماس كهربائى وراء حريق شقة فى التجمع

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، لمعاينة موقع حريق شقة سكنية بمنطقة التجمع، حيث كشفت المعاينة الأولية، أن ماسًا كهربائيًا وراء نشوب الحريق.



وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في أحد العقارات السكنية بمنطقة الرحاب بالتجمع الأول، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وإخماد الحريق دون وقوع إصابات.



وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق، لكشف ملابسات الحريق.