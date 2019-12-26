تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق فى "الحزام الأخضر"

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس، تأجيل القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الحزام الأخضر"، والمتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وآخرون، لجلسة 26 مارس المقبل.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة شكرى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى، وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبدالعاطى، وعبد المسيح فل.



وكانت المحكمة أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال، لمعرفة سبب عدم الفصل في طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة، رغم سداد المتهم إبراهيم سليمان 4 ملايين دولار على ذمة القضية، ورغم أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح، حيث إن المحكمة انتقدت أسباب التأخير دون مبرر.



وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكى عبدالقوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.



وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض، والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية، والمتهم سمير زكى، والشركة التي يرأس مجلس إدارتها.