منه فضالى تشعل إنستجرام بإطلالة شتوية أنيقة

شاركت الفنانة منة فضالي، مجموعة من الصور، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، خلال وجودها في سوريا، لتصوير مسلسل "مقبلة السيد آدم".



وظهرت منة فضالي في الصورة بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت جاكت أسود، وكوفيه وقبعة سوداء.



كانت منة فضالي أعلنت مؤخرا انسحابها من فيلم "ماكو" وعدم استكمال تصويره، كما شاركت فى تصوير مشاهد مسلسل "مقابلة السيد آدم"، من إخراج وتأليف فادي سليم.