صورة أحمد داود يحتفل مع زوجته وأولاده بالكريسماس

نشرت الفنانة علا رشدي، صورًا جديدة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، رفقة أسرتها خلال احتفالاتهم بأعياد الميلاد المجيد والكريسماس.



وظهرت عائلة داود، في الصور بإطلالات مبهجة، وتمنت "علا" عامًا سعيدًا للجميع، قائلة: "عيد ميلاد سعيد من عائلتي إلى عائلتك، وآمل أن يكون عام 2020 عامًا رائعًا لنا جميعًا".



ويواصل أحمد داود، تصوير فيلمه الجديد "يوم 13"، وكان آخر أعمال أحمد داود فى السينما فيلم "ولاد رزق 2"، الذى وصلت إيراداته إلى 100 مليون جنيه، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.