رسالة نارية من محامية بسبب زيارة أردوغان تونس

وجهت المحامية التونسية، وفاء الشاذلي، كلمة نارية حول زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المشبوهة إلى تونس.



وقالت المحامية: "يا عار تونس يوم يأتي إليها السلطان العثماني مع وزير دفاعه ورئيس استخباراته، يا خزي تونس عندما تقف أمام سيناريو العمالة، وتتحول إلى خنجر في ظهر ليبيا".



وأشارت إلى روابط المصاهرة والجوار والأخوة التي تربط بين تونس وليبيا، كما اتهمت، أردوغان بأنه "يحلم بإمبراطورية لا تغيب عنها الشمس ويريد أن يبدأها من تونس وليبيا"، على حد تعبيرها.



واختتمت: "تونس لن تكون أرض الخيانة، قاوموا كل ما يحاك في تونس من عمالة ضد ليبيا".