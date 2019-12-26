مدبولي يشكر الوزراء والنواب السابقين: كل مسئول يُكمل مسيرة الآخر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة بالتشكيل الجديد، حيثُ توجه بالشُكر والتقدير للوزراء والنواب الذين تركوا مواقعهم، على ما بذلوه من جُهود لخدمة وطنهم، في مرحلة فارقة من تاريخ الوطن، مُؤكدًا أن كل جُهد مخلص يُبذل في هذه المرحلة من تاريخ الوطن هو محل تقدير وعرفان من جانب الوطن وأبنائه.



كما وجه مدبولي التهنئة للوزراء الجدد ونوابهم، مشيرًا إلى أن نهج الدولة المصرية الراهن، يقوم على أن يُسلم كل مسئول المسئولية للذي يليه، ليُكمل كُلٌ مسيرة الآخر، في حلقة متواصلة من العمل بإخلاص وتفان، لنستكمل ونواصل سويًا بناء وطننا وتنميته.



وأكد رئيس الوزراء ضرورة التنسيق التام بين الوزراء، خاصة في الملفات المُشتركة التي تهم المواطنين وتتعلق بالخدمات المقدمة لهم، مُوجهًا بالإبتعاد عن الخطابات الروتينية المتبادلة، خاصة فيما يتعلق بحل مُشكلات المواطنين، وتوفير الخدمات لهم، مُشددًا أيضًا على التنسيق التام مع المحافظين، لسرعة إنجاز الأعمال والمشروعات المُختلفة، وفق التوقيتات المقررة لها، كما أكد على ضرورة التواصل المُستمر والفاعل مع أعضاء مجلس النواب، وحضور جلسات البرلمان واللجان المتخصصة عند مناقشة ملفات وزاراتهم، مشيرًا إلى أن هدف الحكومة ومجلس النواب واحد، وهو تحقيق صالح الوطن والمواطن.



وشدد مدبولي على ضرورة التنسيق الكامل ومنح تكليفات وصلاحيات محددة لنواب الوزراء، حتى تنجح خطة ومنهج إعداد صف ثان وثالث من القيادات في كل وزارة ومحافظة.



واستعرض مجلس الوزراء تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بتشكيلها الجديد، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستعمل على تنفيذ تلك التكليفات، وفي مقدمتها الحرص على التنسيق والتناغم بين الوزارات وكافة قطاعات وأجهزة الدولة المختلفة، في إطار من التحلي بالتجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن، على النحو الذي يُعظم من عملية التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة وفقًا للجداول الزمنية المقررة، بالإضافة إلى دراسة كافة التفاصيل للوقوف على جميع جوانب العمل في كل وزارة، والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات ودراسات لاستكمالها وتنفيذها، مع أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله، والاتسام بالموضوعية الشديدة والتجرد في اختيار العناصر من الكوادر البشرية.



وأضاف مدبولي أن الحكومة ستحرص أيضًا على تنفيذ التكليف الخاص بأهمية التواصل المنتظم مع المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، والاعتماد على الحلول والمبادرات المبتكرة خارج الإطار التقليدي، واطلاع المواطنين على واقع التحديات التي تواجه الدولة وكذا الإنجازات والتطورات الجارية بشأن المشروعات والجهود التي تقوم بها مختلف الوزارات.



وتطرق رئيس الوزراء إلى احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التي تم تنظيمها باسم "قادرون باختلاف" وحظيت بتشريف رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن الرئيس كان له توجيهات خلال الاحتفالية ستقوم الحكومة بوضع الإطار التنفيذي لها، وفي مقدمتها صياغة التشريعات التي تجرم ظاهرة التنمر، ومواجهتها اعلاميًا، مع ترسيخ وتعزيز الإجراءات التنفيذية اللازمة لتمكين أبنائنا وبناتنا من ذوي القدرات الخاصة وتعزيز مشاركتهم مجتمعيًا، مع إدراج مادة في المناهج الدراسية لأسلوب التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.



كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الافتتاح الذي شهده رئيس الجمهورية أمس لمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم، والذي أنشئ بطاقة استعابية 18 ألف رأس ماشية للتربية والتسمين، وبمجزر آلي يعمل بطاقة 320 رأس يوميًا، لتقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة في متناول المواطن، وتحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة وذلك عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي.



وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للقوات المسلحة على جهدها الكبير والمخلص في حماية الوطن، والمشاركة المجتمعية من خلال مشروعات تخدم الوطن وتلبي احتياجات المواطن.



وخلال الاجتماع عرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، جهود تطوير العمل بمكاتب الشهر العقارى، مطالبًا بسرعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بنقل ما يزيد على ألف موظف للعمل بمكاتب الشهر العقارى، وسد العجز به، حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة تنفيذ كل الجهات قرارات النقل للموظفين المحددين في أقرب وقت، ومتابعة ذلك من مجلس الوزراء.



من ناحية أخرى، أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع إلى أن يوم غد الجمعة، سيشهد تنظيم ماراثون زايد الخيري في نسخته السادسة، والذي يشارك فيه نحو 20 ألف شاب، وتستضيفه مدينة السويس هذا العام لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، في إطار تأكيد الوزارة على الدور المجتمعي للرياضة.



وأضاف وزير الشباب والرياضة أن يومي 6 و7 يناير المقبل يشهد قدوم كبار نجوم العالم في كرة القدم إلى مصر، حيث سيتم تنظيم مُباراة استعراضية تحت سفح الأهرامات، كما سيشهد اليوم التالي للمباراة تنظيم احتفالية الإعلان عن أفضل لاعب كرة قدم في إفريقيا لعام 2019، والتي ستقام في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.



من جانبها عرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرًا حول جهود الوزارة في التحرك لتنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" التي كلف رئيس الجمهورية بإطلاقها في منتدى شباب العالم في نسخته الأخيرة، لافتة إلى أن تحرك الوزارة يتم عبر عدة اتجاهات لتنفيذ تكليفات الرئيس، مشيرة إلى أنها ستزور محافظة الفيوم الأسبوع المقبل، برفقة نواب المحافظة، لكون هذه المحافظة تصنف بأنها الأكثر تصديرًا للمهاجرين، مؤكدة أن هناك جهودًا تتم بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا جهود للتوعية مع وزارة الشباب والرياضة، ولتوفير فرص عمل للشباب.



وعرض الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي تقريرًا حول المؤتمر الدولي الـ 46 لرابطة علماء مصر في أمريكا وكندا، الذي نظمته الوزارة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأكد الوزير أن المؤتمر يشكل فرصة عامة للتواصل مع علماء مصر في الخارج في مختلف المجالات، الذين يأتون إلى مصر يملؤهم الشغف للمشاركة في مرحلة البناء التي يعيشها الوطن ونقل خبراتهم وإمكاناتهم وتقديم اسهاماتهم لصالح وطنهم وأبناء الوطن.