مطاردة في «جبال أسيوط» تنتهي بتحرير مواطن طلب خاطفوه 10 ملايين فدية

شهدت جبال أسيوط مطاردة بالأسلحة النارية بين رجال الشرطة وعناصر تشكيل عصابي اختطف مواطنا وطلبوا فدية 10 ملايين جنيه انتهت بإطلاق سراح المجني عليه وضبط المتهمين.



تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من صاحب شركة مقاولات بقيام 3 مجهولين أحدهم يحمل "سلاح نارى" ويستقلون سيارة بدون لوحات معدنية، باختطاف نجل شقيقه بناحية قرية الحمام بدائرة المركز، وتلقيه إتصال هاتفى بطلب مبلغ 10 ملايين جنيه كفدية لإطلاق سراحه.



تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط لسرعة تحديد وضبط الجناه والسيارة والسلاح المستخدمين فى إرتكاب الواقعة وإعادة المُختطف.



ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تمكنت قوة أمنية من مشاهدة السيارة مرتكبة الواقعة، فقامت بإطلاق النار عليها مما أدى إلى تفريغ إطارات السيارة، تركها المتهمين والهرب بالمجنى عليه تجاه المنطقة الجبلية، وأمكن لفريق البحث تحديد المتهمين وعددهم 8 عناصر لأحدهم معلومات جنائية وحال استهدافهم بأماكن إقامتهم تخلوا عن المجنى عليه، واستمر فريق البحث فى مطاردتهم إلى أن تمكن من ضبط ثلاثة عناصر منهم وبحوزة أحدهم بندقية آلية، و4 خزن و50 طلقة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهمين الهاربين، وكذا سرقة السيارة المضبوطة بالإكراه بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.