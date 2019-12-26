"اقتراحات النواب" توافق على إنشاء مبنيين في مدرستين بالمرج

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة المرج، بشأن إنشاء مبنيين إضافيين في مدرستين بالدائرة.



وقال خلال المناقشة إنه تم الموافقة على إنشاء مبنى إضافي بمدرسة المرج الرسمية التجريبية لغات، وآخر بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية، بهدف تقليل اغتراب الطلاب خارج الحي، وتقليل نسبة الكثافات الطلابية، والتي تعدت الـ105 طلاب في الفصل الواحد.



وأضاف نائب «المصريين الأحرار» أن دائرة المرج لا يتوافر بها سوى مدرستين فقط لتعليم اللغات، هما مدرسة المرج الرسمية لغات، ومدرسة الغرفة التجارية الامريكية التجريبية لغات، مؤكدًا أن إضافة تلك الإنشاءات ستحد من كثافة الفصول وعدم ذهاب الطلاب لمدارس بعيدة عن الدائرة.



جاء ذلك بحضور المهندس محمد الشبراوي مدير عام الاتصال السياسى بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس عصام طلبة رئيس حي المرج، والمهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والمهندسة شرين محمود مدير التخطيط العمراني بالقاهرة.