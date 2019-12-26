"الكاثوليكية" تطلق مؤتمرًا للراهبات الفرنسيسكانيات في فبراير

تطلق الكنيسة الكاثوليكية مؤتمرا روحيا للراهبات الفرنسيسكانيات "مرسلات قلب مريم الطاهر"، بعنوان "أنتم حاضر الله"، في بني سويف، في الفترة من 2 إلى 6 فبراير المقبل.



ويناقش المؤتمر الروحي للراهبات الفرنسيسكانيات عدة موضوعات روحية، من بينها: "الدعوة والتمييز" و"شبيبة لها جذور"، ويختتم فعالياته بمناقشة موضوع "المسيح يحيا".



ويشارك بالمؤتمر راهبات الفرنسيسكان من مختلف محافظات مصر، وخلال الفترة الحالية يتم التنسيق مع منظمي المؤتمر لتنسيق الحضور قبل انطلاق فعالياته بفترة زمنية.