ضبط عاطلين بـ5 كيلو بودرة في الإسماعيلية

وجهت أجهزة الأمن ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة، حيث نجح أمن الإسماعيلية في ضبط شخصين بحوزتهما 5 كيلو جرامات من مخدر الهيروين.



أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة القصاصين بمديرية أمن الإسماعيلية، اتجار عاطلين – مقيمين بدائرة المركز - في المواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية، متخذين من محل سكنهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما في أحد الأكمنة التي أُعدت خصيصًا لهذا الغرض بالقرب من محل إقامتهما، حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما 16 قطعة حجرية أسطوانية الشكل لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرامات، بندقية آلية، و10 طلقات نارية من ذات العيار، مبلغ مالى، و2 هاتف محمول.



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.